Grazer Forscher finden neue CPU-Sicherheitslücke

Prinzipiell ist das Sicherheitsrisiko durch sogenannte Strom-Seitenkanäle schon länger bekannt und eines der Forschungsthemen von Stefan Mangard, Leiter des IAIK an der TU Graz, der die „Collide+Power“-Studie mitverfasst hat. Allerdings hat die Forschungsgruppe von Daniel Gruss am IAIK erst in der jüngeren Vergangenheit entdeckt, dass Strommessungen an modernen Computern keine teuren Messgeräte und physischen Zugang benötigen, sondern direkt aus Software heraus möglich sind.