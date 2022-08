TU Graz warnt vor Schwachstelle in Intel-Chips

Æpic Leak (Architectually Leaking Uninitialized Data from the Microarchitecture) ist der erste Angriff, der ohne Seitenkanal-Information zu nutzen direkt Daten aus der Mikroarchitektur des Hauptprozessors (CPU, Central Processing Unit) auslesen kann. Der Angriff nutzt eine Schwachstelle in der Hardware, um noch nicht überschriebene Daten aus CPU-internem Speicher direkt auszulesen. Dazu zählen unter anderem sensible Daten aus SGX-Enklaven (Intel Software Guard eXtensions, ein eigens abgesicherter Bereich auf der CPU, der sensible Daten sicher und getrennt vom restlichen System verarbeitet), die das System eigentlich sicher gegenüber Angriffen wie Malware machen.