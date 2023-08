Bundesheer verstärkt Zusammenarbeit mit Providern

„Geht‘s dem Internet gut, geht es uns allen gut“

„Geht‘s dem Internet gut, geht es uns allen gut“, betonte Ségur-Cabanac. Das Internet spiele in unser aller Leben eine wichtige Rolle und gehöre zur kritischen Infrastruktur. Daher sei Krisensicherheit in diesem Bereich „unabdingbar“, so die ISPA-Vizepräsidentin: „Wir beschäftigen uns seit jeher mit Krisensicherheit und Resilienz.“ Daher freue es sie besonders, dass man in Zukunft mit dem Bundesheer das Thema Cybersecurity gemeinsam entwickeln werde. Man werde die Kompetenzen zusammenführen, um gemeinsam stärker zu werden.