Schreckmoment im Titeljubel: Angst um Keeper (18)

Die SV Ried stieg am Freitag in Liga 1 auf, FC Hertha Wels am Samstag in der Innviertel-Arena in Liga 2! Doch dort, wo kurz davor noch Friede, Freude, Eierkuchen und ganz viel Euphorie geherrscht hatte, war nach dem Spiel plötzlich Panik. Grund: Ein 18-jähriger Torhüter war zusammengebrochen!