Kampf für das Leitspital: „Wir geben nicht auf!“

Noch wird in Stainach (Stmk.) der Kampf um das Leitspital nicht aufgegeben – auch wenn der Kurs der Landesregierung in eine andere Richtung weist. Ein Verein will die Vorteile des Ursprung-Projekts aufzeigen und so die Politik auf den letzten Metern gehörig unter Druck setzen. Denn die Entscheidung steht bevor.