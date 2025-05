Gegenwind zu geplantem Verbot von KI-Regulierung

Staatsanwälte aus 40 US-Staaten haben den Kongress in Washington zur Verhinderung einer Gesetzesänderung aufgerufen, mit der eine Regulierung von KI über einen Zeitraum von zehn Jahren verboten werden soll. „Die Folgen eines so weitreichenden Moratoriums wären beträchtlich und würden sinnvolle Versuche, bekannte Schäden in Zusammenhang mit KI zu verhindern, völlig zunichtemachen“, warnen sie.