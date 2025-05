Pestizid-Cocktail in Paprikagewürzen entdeckt

Chlorat in fast allen Proben gefunden

In fast allen konventionellen und biologischen Proben wurde hingegen Chlorat gefunden. Dieses ist als Pestizid in der EU verboten, darf aber als Desinfektionsmittel und in der Trinkwasseraufbereitung eingesetzt werden und könnte auf diesem Weg in die Paprikapulver gelangt sein, berichtete Greenpeace. Die zum Pulver verarbeiteten Paprikas stammen laut der NGO aus Spanien, Ungarn, aber auch Peru oder China. Die Mehrzahl der untersuchten Produkte stammt laut Angaben der Supermärkte aus Spanien.