Mit KronePLUS zum Viertelfinale der French Open

French Open – Schauplatz unvergesslicher Momente

Jahr für Jahr pilgern Tennisfans aus aller Welt nach Paris, um am legendären Stade Roland Garros ihre Idole hautnah zu erleben. Wer erinnert sich nicht an die epischen Schlachten zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic? An das märchenhafte Comeback von Roger Federer auf Sand? Oder an den historischen Triumph von Iga Świątek, die 2020 im Alter von nur 19 Jahren ihren ersten Grand-Slam-Titel holte?