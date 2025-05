„Die Frage nach dem Warum raubt einem nur Energie“

Ein kleiner Junge öffnet einen Spaltbreit die Haustür und guckt neugierig heraus. Sofort zieht er die Tür wieder zu. Kurz darauf wird sie abermals geöffnet, und der Junge mustert mich noch einmal von oben bis unten. „Paul, du sollst nicht einfach so die Haustür aufmachen!“, höre ich im Hintergrund eine Frauenstimme. Gleich darauf vernehme ich ein dumpfes Rumpeln und das erschrockene Weinen eines Kleinkinds. Der einjährige Bruder des Dreikäsehochs, der mir die Tür geöffnet hat, ist über die Treppe gestolpert. Eine fette Beule an der Stirn wird das Ergebnis sein, wie ich später feststellen werde. Die junge Frau tritt an die Haustür und entschuldigt sich für das Tohuwabohu. Ich sage, dass mir das vertraut ist, habe ich doch selber drei Kinder und kann mich noch gut daran erinnern, als sie klein waren.