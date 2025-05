Benko: Ermittler nehmen Ingbe-Stiftung ins Visier

Schatzkammer

Die Ingbe-Stiftung war in der Vergangenheit mehrfach aufgrund ihrer hohen Gold- und Geldbestände ins Gerede geraten. Stand Sommer 2022 lagerte in den Tresoren der Stiftung Gold im Wert von 45 Millionen Euro. Dazu gesellten sich damals drei Millionen Schweizer Franken und zwei Millionen US-Dollar an Bargeld in diversen Schließfächern, verteilt auf drei Banken.