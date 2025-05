Hohe Beteiligung bei Präsidentschaftswahl in Polen

Stichwahl so gut wie fix

Eine Stichwahl der beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen in zwei Wochen gilt als wahrscheinlich. In Polen amtiert die Präsidentin beziehungsweise der Präsident fünf Jahre. Das Staatsoberhaupt repräsentiert das Land nach außen, hat auch Einfluss auf die Außenpolitik, ernennt die Regierungschefin oder den Regierungschef sowie das Kabinett und kommandiert im Kriegsfall die Streitkräfte.