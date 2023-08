Langfinger mit Talent zum Märchenonkel

Angeklagt ist der Mann wegen räuberischen Diebstahls in mehreren Fällen. In einer Disco in Dornbirn klaute er einer jungen Frau deren Handy. Aus einem unversperrten Auto in Götzis fladerte er AirPods, eine Powerbank und einen Adapter. Einem anderen Opfer raubte der Arbeitslose Reisedokumente, Handy und Bankomatkarte. Letztere kommt schon kurz darauf für Zigarettenkäufe im großen Stil zum Einsatz. In einem Lebensmittelgeschäft in Bregenz lässt er zehn Paar Socken, Thunfischdosen und andere Lebensmittel mitgehen. Und „last but not least“ entreißt der 29-Jährige einem jungen Mann an der Bregenzer Seepromenade ein rund 1000 Euro teures Handy. Als dieser es zurückfordert, zieht der Tunesier ein Messer aus der Tasche und verfolgt sein Opfer. Nachdem der Dieb die herannahende Polizei sieht, flüchtet er in einen Hausgang, kann jedoch kurz darauf verhaftet werden.