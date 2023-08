Chaos ade! So sieht dein Schrank ordentlich aus

Zuerst kommt weg, was nicht mehr gebraucht wird

Wer ein „Schrankwunder“ bucht, sollte sich darauf einstellen, zuerst ausmisten zu müssen. Durch Fehlkäufe verliere man häufig den Überblick. Alles, was über einen längeren Zeitraum nicht getragen oder genutzt wurde, kann weg. „Für Stücke, zu denen man eine starke emotionale Bindung hat, gibt es weiterhin einen Platz, etwa in einer Erinnerungsbox“, sagt Gebauer. Christinas jüngste Kundschaft war erst acht Jahre alt und hat sich ein „Schrankwunder wie bei ihrer Mama“ gewünscht. Die älteste Dame, die Christina besucht hat, war 77 Jahre. „Sie schreibt mir öfters, dass sie sich konsequent an meine Ideen hält“, ist Christina überzeugt, mit ihren Aktionen auch längerfristig Ordnung zu schaffen. Dann zahlt sich auch die Investition aus: Ein eintägiges Mentoring mit bis zu zehn Stunden kostet 960 €. Künftig will Christina auch Online- Beratungen anbieten, die über zwei bis vier Wochen laufen.