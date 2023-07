Dafür verlangte dubioser Installateur 1000 Euro

„Als ich das Wasser abstellte, lief es zu meinem Schrecken weiter, als hätte ich die Armatur komplett aufgedreht“, schilderte Barbara G. (Name geändert) den unglücklichen Vorfall. Mitte Juni wollte die Wienerin um Mitternacht eine Dusche in der Badewanne nehmen. Doch egal, wie sie den Hahn verdreht habe, das Wasser sei mit voller Wucht in die Wanne geströmt. Viel ärgerlicher war jedoch der folgende Installateur-Einsatz.