Austria gegen Bullen: „Jeder hat darauf gewartet“

Auch Claus Salzmann, Obmann der Violetten, ist nicht hellauf begeistert ob des Aufeinandertreffens mit dem heimischen Serienmeister: „Das haben wir uns so nicht gewünscht. Vor allem logistisch wird es eine Herausforderung.“ Denn in Maxglan könnte das Knaller-Duell nur stattfinden, wenn keine Auswärtsfans zugelassen werden. „Das können wir aber nicht machen“, erklärt der Austria-Boss. Dann bleiben nur mehr zwei Option: Grödig oder Ried. „Diese Orte haben wir als Ausweich-Stadien angegeben“, sagt Salzmann. Eine Entscheidung soll am Donnerstag fallen.