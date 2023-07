Fix: Struber neuer Cheftrainer in Salzburg

Erster Salzburger als Bullen-Cheftrainer

Nach Stationen in Wolfsberg, wo er unter anderem in der Europa League einen 4:0-Sieg über Gladbach feierte, und Barnsley, wo er den sicher geglaubten Abstieg in die Drittklassigkeit mit einem furiosen Saisonfinish abwenden konnte, war er zuletzt bei den New York Red Bulls tätig.