Polit-Zoff um selbst ernannten Kontroll-Landesrat

Als „Kontroll-Landesrat“ wird Sven Hergovich in Aussendungen der SPÖ immer wieder tituliert. Dieses Amt gibt es aber in der Landesverfassung gar nicht. In entwickelten Demokratien ist das Parlament – in diesem Fall der Landtag– zur Kontrolle der Regierung berufen. Das „neue Amt“ des Bau-Landesrates sorgt deshalb umso mehr für Debatten.