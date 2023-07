Kommende Woche bleibt mild, aber unbeständig

Sonniges Wetter überwiegt am Mittwoch in ganz Österreich. Im Tagesverlauf ziehen aber einige Wolkenfelder durch. Regenfelder bleiben selten. Nur im Bergland an der Alpensüdseite steigt die Schauerneigung am Nachmittag leicht an. Morgens zeigt das Thermometer zwölf bis 17 Grad an, untertags klettern die Temperaturen auf bis zu 28 Grad.