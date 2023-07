Tatverdächtiger in Bayern ist Sportschütze

Der Deutsche besitze mehrere unterschiedliche Waffen, für die er auch eine Erlaubnis habe. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei erschoss der 64-Jährige am Freitagabend im Flur eines Mehrfamilienhauses eine 49-Jährige und ihren 52-jährigen Ehemann. Zudem tötete er eine 72-Jährige mit einem Schuss durch die Wohnungstür. Zwei weitere Menschen in dem kleinen Ort Langweid am Lech (Bayern) wurden durch Schüsse schwer verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus, schweben aber nicht in Lebensgefahr.