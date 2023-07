64-Jähriger schießt fünf Menschen nieder, drei tot

In einem Mehrfamilienhaus in einem kleinen Dorf bei Augsburg in Bayern hat ein Mann nach Angaben der Polizei drei Menschen erschossen: zwei Frauen und einen Mann. Zwei weitere Personen habe er am Freitagabend schwer verletzt, ebenfalls meiner einer Schusswaffe. Der 64-Jährige sei nach der Tat im bayerischen Langweid festgenommen worden, meldete die Polizei in der Nacht.