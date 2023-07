„Die Illmitzer Hölle ist wie der Himmel auf Erden“

Die Woche hat gleich hart begonnen für Nicholas Ofczarek. Vor der Blauen Stunde zum Sonnenaufgang am Montag saß er schon um drei Uhr in der Früh auf einem Steg am Ufer des Neusiedler Sees in Mörbisch in der Maske. Als der erwachende Morgen das schlummernde Paradies in ein unvergleichliches Licht tauchte, gingen die Dreharbeiten voll los. Im Rückwärtslauf wird daraus auf der Leinwand ein Sonnenuntergang, der das Burgenland fantasievoll von seinen schönsten Seiten zeigt.