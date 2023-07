Deutsche Extremisten kämpfen in der Ukraine

CDU-Außenpolitiker will Strafverfahren

Ein Teil der Politikerinnen und Politiker wie Roderich Kiesewetter (CDU) will das jedoch ändern. „Personen oder Extremisten, die sich freiwillig den russischen Streitkräften bzw. Terrorgruppen anschließen, um sich am Überfall auf die Ukraine zu beteiligen, sind nach Rückkehr in Deutschland strafrechtlich zu verfolgen“, führte der CDU-Außenpolitiker aus. Es sei davon auszugehen, dass diese Kämpferinnen und Kämpfer „systematisch an Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverbrechen beteiligt waren.“