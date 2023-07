So plant die FPÖ Herbert Kickls Ankick für 2024

Keiner will mit ihm koalieren - das ist auch in blauen Kreisen klar. Herbert Kickls Gegenstrategie lautet: Wähler-Wachstum und zwar in einer Dimension, dass man an der FPÖ bei der Regierungsbildung kaum vorbeikommt. Der FPÖ-Chef weiß, nur mit Fundamentalopposition wird das nicht gelingen.