Warum sich Firma zur Vier-Tage-Woche verpflichtet

Ab 1. August ist es so weit: 70 Produktionsmitarbeiter der Firma Seidl in Altweitra und Kirchberg am Wagram werden nur noch von Montag bis Donnerstag arbeiten. Das in dritter Generation familiengeführte Waldviertler Unternehmen feierte im Vorjahr sein Hundert-Jahre-Jubiläum und ist auf Beton- und Beton-Kunststoff-Fertigteile im Tiefbau spezialisiert. Diese werden etwa beim Bau von Koralm-, Brenner-Basis- oder Türkenschanz-Tunnel eingesetzt. Die riesigen Kabel- und Entwässerungsschächte sowie Fundament-Spezialanfertigungen finden sich oft unter Strommasten oder an Bahnhöfen.