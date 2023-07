„Hier Haare zu schneiden, gehört zu meinem Leben“

„Gemmas an! Drei Millimeter, bitte“, sagt Herr Daniel, als er sich auf den Sessel vor Sigrid Simmel setzt. Die Idee, obdachlosen Menschen die Haare zu schneiden, entstand, als die Kosmetikerin in Pension ging. Seither kommt Frau Simmel jeden Mittwoch in die Gruft. Helfen könne sie den Menschen in ihren schweren Lebenssituationen nicht.