Taiwan simuliert Invasion durch chinesische Armee

„Werden an jeder Ecke unsere Pflicht tun“

Bei der jährlich stattfindenden Übung „Han Glory“ spielten die Streitkräfte unterschiedliche Szenarien durch - darunter am Bahnhof der Hauptstadt und am größten internationalen Flughafen des Landes. Den Abschluss bildete eine fiktive Invasion über den Bali Beach unweit der Hauptstadt. Dieser gilt nach Angaben des Militärs als wichtiger strategischer Ausgangspunkt für einen Angriff mit Amphibienfahrzeugen.