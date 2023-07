Taiwans Vizepräsident plant US-Besuch: China tobt

Der geplante Besuch des taiwanesischen Vizepräsidenten William Lai in den USA, der offiziell lediglich als „Zwischenstopp“ bezeichnet wird, erregt in China die Gemüter. Es sei nun Priorität, Lai daran zu hindern, die Vereinigten Staaten zu besuchen, erklärte am Mittwoch der chinesische Botschafter in den USA.