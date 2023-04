Chinas Medien simulieren Raketenangriff auf Taiwan

Und die Reaktion fällt dabei ähnlich aus, wie schon im Vorjahr: Wie der staatliche TV-Sender CCTV berichtet, hat China am zweiten Tag seiner am Samstag gestarteten Militärmanöver Angriffe auf wichtige Ziele auf der Insel geübt. Das Militär habe „gemeinsame Präzisionsschläge“ gegen „Schlüsselziele auf der Insel Taiwan und in den umliegenden Gewässern“ simuliert, berichtete CCTV.