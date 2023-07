LK-Präsident erzürnt über „Wolfs-Experten“

Vor wenigen Tagen wurde in Egg (Vorarlberg) ein totes Reh entdeckt. Verantwortlich für das frühzeitige Ableben des Tieres: vermutlich ein Wolf. Mehr braucht es nicht, um die Diskussion um Abschüsse, Weidezäune und Tierschutz ordentlich anzuheizen. Die Fronten lassen sich recht eindeutig ziehen: Tierschutz versus Landwirtschaft. So lässt Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger am Donnerstag per Aussendung wissen, dass der Wolf schlauer sei als „selbsternannte Experten“.