Fünfter Wolf in Osttirol zum Abschuss freigegeben

Profi-Team im Einsatz

Wie zuletzt bekannt wurde, wurde ein zwölfköpfiges Team als Unterstützung für die heimischen Jäger nach Osttirol entsandt, nachdem in der Gemeinde Obertilliach 38 tote Schafe aufgefunden wurden. Weitere Tiere werden vermisst. LHStv. Josef Geisler spricht derweil der Jägerschaft sein Vertrauen aus: „Wir haben in Osttirol nahezu jeden Tag Nutztierrisse. Wenn wir wollen, dass in diesem Sommer Weidevieh auf unseren Almen ist, müssen wir alle entschlossen handeln.“ Weiters wurden zuletzt auch Bärenspuren im Schnee in den Stubaier Alpen gemeldet. Sichtungen oder Meldungen über Risse liegen derzeit dort keine vor.