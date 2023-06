Ab jetzt darf Wolf in Salzburg abgeschossen werden

Seit Mitternacht gelten die Verordnungen für die beiden Problemwölfe in den definierten Wildregionen rund um die jüngsten Risse im Pinzgau, Pongau und Rußbach am Pass Gschütt. Das bedeutet: In einem Radius von zehn Kilometern um erfolgte Nutztier-Risse können die beiden Tiere ab sofort in Salzburg legal abgeschossen werden.