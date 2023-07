Sohn sperrt namhaften Arzt im Heizungskeller ein

Tür mit Bratpfanne und Waschmaschine verbarrikadiert

Der Jungmediziner ist angeklagt. Was ihm zur Last gelegt wird, ist kaum zu glauben. „Nach einem Streit mit dem Vater samt Schlägerei und Körperverletzung sperrte er diesen für sechs Stunden in den Heizungskeller, verbarrikadierte die Türe mit einer Bratpfanne und einer Waschmaschine“, leitet die Staatsanwältin ein. „Die Mutter, zu dieser Zeit in London, verständigte nach einem Anruf des Sohnes die Polizei. Die Freiheitsentziehung flog auf, es kam zur Festnahme.“