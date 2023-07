Tickets für den Horrorschocker des Jahres gewinnen

In „Talk to Me“ taucht eine mysteriöse Skulptur in einer kleinen australischen Stadt auf. Diese Hand zieht Freundesgruppen in eine Trance, in der sie die Toten beschwören. Nachdem Handyvideos von besessenen Mitschülern viral gehen, beschließen die besten Freundinnen Mia und Jade, selbst an einer Séance teilzunehmen. Doch als Mia mit Hilfe der Skulptur Kontakt zu ihrer verstorbenen Mutter aufnimmt, verwandelt sich das Spiel in tödlichen Ernst.