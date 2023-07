Bauer wollte noch mit Gartenschlauch Feuer löschen

Bei einem am Dienstagvormittagzwischen zwei Wirtschaftsgebäuden in Alkoven abgestellten Traktor entstand in der Nacht zum Mittwoch aus bislang unbekannter Ursache ein Brand. Als dieser vom Eigentümer gegen 3 Uhr bemerkt wurde, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand und hatte auf beide angrenzenden Wirtschaftsgebäude übergegriffen.