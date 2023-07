Hippe Städte und Kulinarik: Estland für Einsteiger

Spaziergang durch die Hauptstadt zwischen Mittelalter und Moderne

In Tallinn kann man schon gut und gerne ein Wochenende verbringen. Der estnischen Hauptstadt sagt man zwei Gesichter nach. Kulturinteressierte finden in der von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärten mittelalterlichen Altstadt nicht nur eine der am besten erhaltenen Stadtmauern Nordeuropas und die Ratsapotheke, die als die älteste durchgehend in den gleichen Räumlichkeiten betriebene Apotheke Europas gilt, sondern auch viele Handelshäuser aus der florierenden Hansezeit. In den Sommermonaten ist die Altstadt ziemlich voll mit Besuchern. Tipp: Wer ohne Trubel das mittelalterliche Flair auf sich wirken lassen mag oder die Stadt von oben, der Nordspitze des Dombergs, betrachten möchte, sollte dies entweder zeitig am Morgen oder nach 17 Uhr tun.