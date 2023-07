Heftiger Sturm fegte durch den Bezirk Kitzbühel

In St. Johann in Tirol löste sich kurz nach 16.30 Uhr aufgrund des starken Gewitters sowie starken Windes das Wellblechdach eines Wohnhauses. „Das Blechdach mit einer Fläche von rund 40 Quadratmetern landete am First eines etwa 50 Meter entfernten, unbewohnten Gebäudes“, heißt es seitens der Polizei. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Johann in Tirol mit 27 Einsatzkräften sowie eine Polizeistreife. Das gelöste Wellblechdach wurde von der Feuerwehr entfernt. Die beiden beschädigten Dächer wurden von der Feuerwehr provisorisch abgedeckt.