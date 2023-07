Ödes Geplänkel | Endlich anpacken!

Ödes Geplänkel. Die Waldbrandkatastrophe von Rhodos (und mittlerweile auch auf einigen weiteren griechischen Inseln) - sie befeuert die Debatte um die Klimaerwärmung und ihre Folgen. „Krone“-Weltkenner Kurt Seinitz etwa schreibt in seinem aktuellen Kommentar: „Der Klimawandel verpatzt sogar schon Urlaubsfreuden.“ Und er verweist darauf, dass „die Rache der geschundenen Umwelt plötzlich vor der Haustür, nein, direkt an der Haustür“ angelangt sei und der „rabiat gewordene Klimawandel“ mittlerweile am Wohlstand nage. Seinitz ist sicher, dass wir „von so manchen Bequemlichkeiten Abschied nehmen müssen“. Er fragt sich freilich auch: „Können wir von den Regierungspolitikern erwarten, dass sie reinen Wein einschenken?“ Um in seinem Kommentar auch gleich die ernüchternde Antwort zu liefern: „Leider nein! Sie müssten längst den Notstand ausrufen, aber sie lenken lieber ab wie dieses öde Geplänkel über ,Normalität´. Das Wetter ist jedenfalls nicht normal.“ Da hat er doch recht, oder?