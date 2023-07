„Padel-Fieber“ greift auch in Salzburg um sich

Kaum ein Sport ist so sehr im Trend wie Padel-Tennis. Der Hype um die tennisähnliche Trendsportart hält ungebrochen und weltweit an – auch in Salzburg springen viele Menschen auf den Zug auf. Im Mai 2022 wurde die Padelbase Salzburg mit vier Plätzen eröffnet, kurz danach ist auch ein argentinischer Trainer angestellt worden. Franco Lopez kannte die Sportart bereits aus seiner Heimat, wo sie noch viel mehr boomt als in Europa. Mittlerweile wird die Sportart weltweit von Millionen Menschen ausgeübt, vor allem in Südamerika.