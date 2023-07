Haben Sie kein Herz für Tiere, Herr Direktor?

Im ältesten Zoo der Welt ist momentan Feuer am Dach, was dem Besucheransturm jedoch keinen Abbruch tut. Menschenschlangen ziehen mit ihren Smartphones am Bartgeier- und Elefantenareal vorbei, der Direktor des Tiergartens Schönbrunn mittendrin in einem hellblauen Sakko. Stephan Hering-Hagenbeck fällt höchstens durch seine 1,93 Meter Körpergröße auf. Wenn er über die Wiederansiedlung des Waldrapps im Alpenraum spricht, ist er ganz in seinem Element.