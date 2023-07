Schönbrunns Direktor als „Dirty Hering“

Direktor will schneller ziehen können als die Polizei

In seinem Antrag hatte er zudem betont, seine Reaktionszeit wäre kürzer als die der Polizei, die etwa beim Terror des 2. November 2020 erst nach „ganzen neun Minuten“ - so der Originalwortlaut des Antrags - vor Ort gewesen sei. Nun relativiert der Direktor: Es gehe „nicht um die schlichte Zeit, bis ,man‘ vor Ort ist, sondern darum, dass Experten vor Ort sind, die jedenfalls einschätzen können, was das angemessene Verhalten in Notfällen ist.“ Was er der Polizei offenbar nicht zutraut.