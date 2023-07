Mit der Sonne im Rücken stieg Saalfelden auf

Zum Start der zweiten Halbzeit schien plötzlich die Sonne - und der FC Pinzgau spielte wie ausgewechselt. Nach einem Kopfball von Joao Pedro traf zunächst Stürmer Semir Gvozdjar per Freistoß a lá Cristiano Ronaldo, ehe Erstgenannter auf 3:2 stellte und damit den Doppelpack schnürte. Ein Schock für die Gäste, den sie nicht mehr richtig verdauen konnten. Am Ende sollte es aller Offensivbemühungen der Pongauer bei der knappen Niederlage bleiben. Damit ist das Abenteuer im ÖFB-Cup für den BSK 1933 abgehakt. Saalfelden darf in Runde zwei dafür auf einen Kracher-Gegner warten.