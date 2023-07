Zerstückelte Leiche: Österreicher festgenommen!

Der Tod des Geschäftsmannes soll nach Ermittleraussagen im Zusammenhang mit Erpressung stehen. Das Opfer wurde seit dem 4. Juli vermisst. Seine Leiche war schließlich am 10. Juli auf einem Anwesen in Nong Prue, einem Vorort des bekannten Urlaubsortes Pattaya, gefunden worden - zerstückelt in einer Kühltruhe. Der Leichnam soll in 13 Teile zersägt und dann in Plastiksackerl in der Truhe versteckt worden sein.