Zerstückelte Leiche: Zahl der Verdächtigen steigt

Das Opfer wurde seit dem 4. Juli vermisst. Seine Leiche war schließlich am Montag auf einem Anwesen in Nong Prue, einem Vorort des bekannten Urlaubsortes Pattaya, gefunden worden - zerstückelt in einer Kühltruhe. Drei der Festgenommenen - darunter auch ein 27-jähriger Pakistaner, würden verdächtigt, den Leichnam in 13 Teile zersägt und dann in Plastiksackerl in der Truhe versteckt zu haben, zitierte das Blatt die Polizei.