Lugner: „Einladung Gott sei Dank nicht gefolgt“

Der Hintergrund: In Thailand wurde kürzlich die Leiche eines deutschen Managers zerstückelt in einer Gefriertruhe in einem gemieteten Haus in Pattaya gefunden. Unter den Verdächtigen: die Deutsche Petra G., die neben einem deutschen Rocker und einem 27-Jährigen pakistanischer Herkunft, der beim Transport der Leiche geholfen haben soll, festgenommen wurde.