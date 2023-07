Kreml-Finanzierung: SPÖ und FPÖ erzielen Vergleich

Der mittlerweile abgelöste SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hatte am 3. Februar via Aussendung in den Raum gestellt, die FPÖ habe für Anträge über die Aufhebung antirussischer Sanktionen im Nationalrat Geld von Kreml-Propagandisten entgegengenommen. Außerdem seien die Freiheitlichen vom Kreml finanziert. „Wir widerrufen diese Behauptung als unwahr“, heißt es in dem Vergleich, der bereits am 27. Juni geschlossen wurde.