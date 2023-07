„Heiße“ Preise können Badespaß nicht trüben

Saisonkarte kommt günstiger

Die Preise sind aber nicht nur beim Essen in die Höhe getrieben. Bei den meisten Wasseroasen muss man schon am Eingang tiefer in die Tasche greifen, als es noch im vergangenen Jahr der Fall war. Mama Evelyn Senfter (47) schätzt, dass ein Badetag im Parkbad für sie, Johanna und Charlotte (8) und Florentina (5) inklusive vor Ort erworbenem Essen rund 30 Euro ausmacht. Nicht besonders viel für einen ganzen Tag Vergnügen im kühlen Nass. Allerdings badet das Vierergespann nicht um den Tagespreis, sie sind stolze Besitzer einer Saisonkarte.