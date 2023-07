Linz ist das „heißeste Pflaster“ für Straßenkunst

Ohne Göd ka Musi!

Anna Käferböck aka Jonglina ist mit 22 Jahren eine der jüngsten Akrobatinnen, sie schwärmt: „Linz ist eines der größten Festivals in Europa!“ Aber „Ohne Göd ka Musi“: Jonglina und die anderen Gaukler leben ausschließlich von dem, was ihnen das Publikum in den Hut wirft. Beim Infopoint Hauptplatz kann man Scheine in Münzen wechseln. Die Spielzeiten beim Pflasterspektakel am Freitag und am Samstag sind von 14 bis 23 Uhr. Auch die „Krone“ ist mit einem Stand samt Glücksrad sowie beim Kinderspektakel vor Ort.