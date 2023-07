Süße Hundefamilie ist auf der Suche nach dem Glück

„Er hat den Welpen ganz vorsichtig neben sich gelegt. Ich konnte gar nicht glauben, was ich das sah“, so der Burgenländer. Er fand noch vier weitere Hundekinder, aber kein Muttertier. Also nahm er mit Eleonore Schandl aus Drassmarkt Kontakt auf. Sofort sagte die Tierfreundin zu, sich der Kleinen anzunehmen. „Sie hatten noch geschlossene Augen, die erste Nacht habe ich alle zwei Stunden mit dem Flascherl gefüttert“, so Schandl.