Post-Empfangsbox: Wienerin kam nicht an ihr Paket

E-Mails, Anruf und Vorsprache brachten nichts

Kann passieren und ist wohl keine große Sache, dachte Frau D., die in weiterer Folge versuchte, die Benachrichtigung zu erhalten. „Ich habe E-Mails an die Post geschrieben, den Kundenservice angerufen und sogar das zuständige Postamt aufgesucht“, so die Leserin. Vom Kundenservice sei sie jedoch nur vertröstet worden, und in der Filiale habe man sie wiederum lapidar an den Kundenservice verwiesen, denn vor Ort könne man ihr nicht helfen.