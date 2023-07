„Muss okay sein, wenn andere Schnitzel essen“

Es sei okay, die Normalität zu beschreiben. „Und es ist wichtig, dass wir Politik für die vielen machen und dabei die wenigen nicht vergessen. Es ist in Ordnung, wenn jemand sich dazu entschließt, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, aber einer, der mit dem Auto fahren muss, soll kein schlechtes Gewissen haben müssen. Und genauso ist es okay, wenn jemand sich dazu entschließt, vegan zu leben. Aber es muss auch okay sein, wenn andere gerne Schnitzel essen“, so der Kanzler.